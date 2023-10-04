Ceza yazılan sürücüden polislere: 'Paraya ihtiyacınız var galiba'
Kadıköy’de sivil trafik ekipleri drone destekli denetim yaptı. Denetimlerde yayalara yol vermeyen 3 sürücüye toplam 5 bin 937 lira ceza yazıldı. Ceza yazılan hafif ticari araç sürücüsü, "Ben yayayı gördüm yaya beni görmedi. Yayanın üstünlüğü varsa benim de üstünlüğüm var" diyerek tepki gösterdi.
Kadıköy Söğütlüçeşme Caddesi'nde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri, yayalara yol vermeyen sürücülere yönelik denetim yaptı. Denetime drone ile havadan da destek verildi. Denetimlerde yayalara öncelik vermediği tespit edilen araç sürücülerine ceza yazıldı.
Yayalara yol vermeyen 3 sürücüye kişi başı bin 979 lira olmak üzere toplam 5 bin 937 lira ceza yazıldı. Denetimlerde ceza yazılan hafif ticari araç sürücüsü yayaya yol verdiğini söyleyerek yazılan cezaya itiraz etti.
“PARAYA İHTİYACINIZ VAR SİZİN GALİBA”
Ceza yazılan hafif ticari araç sürücüsü polis ekiplerine ‘akşama kadar adamın keyfini mi bekleyeceğim’ diyerek tepki gösterdi.
Sürücü, "Ben yayayı gördüm, yaya beni görmedi. Paraya ihtiyacınız var sizin galiba. Yayanın üstünlüğü varsa benim de üstünlüğüm var" dedi.
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