Ceza yiyen sürücü: Bir haftadır iyi ceza yedim
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekiplerince usulsüz çakar-siren bulunduran ve emniyet şeridini ihlal eden sürücülere yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetim esnasında kurallara uymayan birçok sürücüye cezai işlem uygulandı. Öte yandan denetimde ceza yazılan bir vatandaş “Denetimler süper, bir haftadır iyi ceza yedim’’ dedi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekiplerince Kağıthane Hasdal Tem Otoyolu’nda usulsüz çakar-siren bulunduran ve emniyet şeridini ihlal eden sürücülere yönelik denetim gerçekleştirildi.
Denetimde durdurulan araçlardaki sürücülerin evrak ve belgeleri tek tek incelendi. Denetimler esnasında, emniyet şeridini ihlal eden 19 kişiye bin 800’er TL, 3 kişiye aracın muayene süresinin dolmasından dolayı 427’şer TL, 3 kişiye ise eksik belge bulundurmaktan 166’şar TL para cezası uygulandı. Öte yandan cezayı kabullenmeyen bir sürücü trafik polisleriyle tartışma yaşadı.
"BİR HAFTADIR İYİ CEZA YEDİM’’
Denetimlerde emniyet şeridi kullanmaktan hakkında cezai işlem uygulanan İsmail Sarıkaya, "Emniyet şeridi ihlalinden dolayı ceza yedim. Denetimler süper, bir haftadır iyi ceza yedim’’ şeklinde konuştu.
Denetimlerin devam edeceği öğrenildi.
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