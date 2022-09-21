CHP'li Emecan: 'Emniyet Teşkilatı, Soylu'nun şahsi çalışmalarına hizmet edemez'

21 Eylül 2022 Çarşamba, 17:20

CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, "siber uzman olarak taşeron işçi statüsünden daimi kadroya geçirilen bilişim uzmanlarının, suç ve suçluyla mücadele ve halkın güvenliğini sağlamak yerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun şahsi ve siyasi hedeflerini yerine getirmek için görevlendirildiği" yönündeki iddiaları TBMM gündemine getirdi.

Konuyla ilgili ciddi iddialar olduğunu belirten Emecan, “2016 yılında Emniyet teşkilatındaki ihtiyaç üzerine üç yıl çalışmaları koşuluyla 500 siber suçlarla mücadele uzmanının işe başlatılmasının önü açılmış, bu uzmanların bir bölümünün Ankara'da Siber Suçlarla Mücadele Dairesi'nde, kalanların il emniyet müdürlüklerinin ihtiyaçlarına göre ülke genelinde çalışmaları planlanmıştır. 2017''de tamamlanan hizmet alım ihaleleri sonucunda uzman olarak işe alınacaklar belirlenmiş ve 500 kişilik liste oluşturulmuştur. Taşeron çalışanların kadroya geçirilmeleri sürecinde bu 500 kişinin de kadrolu olması gündeme gelmiş ve kadroya geçirilecek kişilerin belirlenmesi için Süleyman Soylu’nun talimatıyla bir çalışma ekibi oluşturulmuştur. Bu çalışma ekibi kişi listesini belirlemek üzereyken mevcut kişi listesi aniden değiştirilmiş ve ekip çalışmalarına son vermiştir. Bunun üzerine yeni bir komisyon kurulmuş ve 496 sivil siber suçlarla mücadele uzmanı bir gecede daimi kadroya geçirilmiştir. Kadroya geçirilen kişiler liyakat usülüne bakılmaksızın kişisel yakınlık üzerine işe alınmış ve üstelik listeler değiştirilmiş, kadrolaşmanın önünü açmayan kişiler de bizzat İçişleri Bakanı tarafından cezalandırılmışlardır. Bu iddiaların bir an önce aydınlatılması gerekmektedir” dedi.

Emine Gülizar Emecan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya şu soruları yöneltti: