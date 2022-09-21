Sedat Peker'in avukatı açıkladı: Emre Olur’un emniyetteki ifadesi bu gece alınacak
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın, Emre Olur'un bu gece ifadesinin alınacağını duyurdu.
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in danışmanı olarak bilinen Emre Olur'un, bu gece ifadesinin alınacağı duyuruldu.
Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada bulunun Peker'in avukatı Ersan Barkın, "Emre Olur’un Emniyet’teki ifadesi bu gece alınacak. Yarın Savcılık’a sevk edilecek.
Onun üzerinden muhalif gazetecilere yönelik bir operasyon beklentisinden söz ediliyor. Buna gerekçe olarak da E.Olur’un telefonundan hareketle oluşturulduğu söylenen bir tablo gösteriliyor.
Emre Olur üzerinde, gözaltına alındığı sırada, aynı gün edindiği iki yeni telefon bulunuyor. Her ikisine de aynı gün simkart takmış.Rehberlerinde sadece birkaç kişinin telefonu kayıtlı.Dolayısıyla telefonundan hareketle iletişim tespiti iddiası gerçekçi değil.
Bu aşamadan sonrasına ve ifadesine dair bilgilendirmeyi Emre Olur’un müdafii meslektaşımız yapacaktır" ifadelerine yer verdi.
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