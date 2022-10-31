Ceza yiyen taksici: 'Benim gibi taksici var mı, hepsi gaspçının teki'
Kadıköy'de polis ekipleri taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimler esnasında durdurulan 11 taksi sürücüsüne toplamda 7 bin 37 TL para cezası kesildi. Ceza yiyen bir taksici, "Benim gibi bir tane taksici var mı? Hepsi gaspçının teki, hepsi şerefsizin teki" dedi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kadıköy Rıhtım Caddesi üzerinde taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimler çerçevesinde taksi sürücülerinin yolcu seçip seçmediği, kısa mesafe yolcu alıp almadığı, emniyet kemeri takıp takmadığı kontrol edilirken gerekli evrak ve belgeleri de incelendi.
Denetim esnasında durdurulan 8 taksi sürücüsüne emniyet kemeri takmamaktan, 2 taksi sürücüsüne çalışma belgesinde eksiklikten, 1 taksi sürücüsüne abart egzozdan cezai işlem uygulandı.
Toplamda 11 taksi sürücüsüne 7 bin 37 TL para cezası kesildi. Ceza kesilen 2 taksi şoförünün aracı bağlanarak Yediemin otoparkına çekildi.
"HEPSİ GASPÇININ TEKİ"
Ceza yiyen taksi sürücüsü N.K., “Şimdi şuradaydım ben, yolcu indirdim bagajı kapattım, çağırdılar. Benim can güvenliğim kemer değil, ben şehir içindeyim, şehirler arası gittiğimde zaten kemer takıyorum. Gidin karakollara bakın, benim şehir içinde 2 tane gaspım var. Şu emniyet kemeri yüzünden ben az daha ölüyordum. Ben kemersiz kullanırken bir kişi bıçakla saldırdı, bıçağı elinden aldım. Emniyet kemeri olsa ben nasıl müdahale edecektim ona. Benim gibi bir tane taksici var mı? Hepsi gaspçının teki. Ben de taksiciyim ama yazık” dedi.
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