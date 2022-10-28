Taksim'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni düzenlendi
Türkiye Cumhuriyet'inin kuruluşunun 99. yıl dönümü kapsamında Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi. Törene İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve yurttaşlar katıldı.
Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından kurulan Türkiye Cumhuriyeti, yarın 99. yaşına girecek. İstanbul Taksim Meydanı'nda da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi tören düzenlendi.
İMAMOĞLU VE YERLİKAYA KATILDI
Törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, siyasi parti temsilcileri, gaziler, çeşitli dernek temsilcileri katıldı.
YURTTAŞLARDAN YOĞUN İLGİ
Törene ellerinde Türk bayraklarıyla katılan yurttaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Çelenk koyulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Tören, Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Bando takımının verdiği konserle son buldu.
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