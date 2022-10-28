Taksim'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni düzenlendi

28 Ekim 2022 Cuma, 17:00

Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından kurulan Türkiye Cumhuriyeti, yarın 99. yaşına girecek. İstanbul Taksim Meydanı'nda da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi tören düzenlendi.

İMAMOĞLU VE YERLİKAYA KATILDI

Törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, siyasi parti temsilcileri, gaziler, çeşitli dernek temsilcileri katıldı.

YURTTAŞLARDAN YOĞUN İLGİ

Törene ellerinde Türk bayraklarıyla katılan yurttaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Çelenk koyulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Tören, Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Bando takımının verdiği konserle son buldu.