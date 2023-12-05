Cezaevi aracı ve polis midibüsüne taşlı tekmeli saldırı!
Diyarbakır'da çeşitli suçlardan tutuklanan şüphelilerin yakınları, adliye çıkışında cezaevi aracı ve polis midibüsüne taşlı, tekmeli, yumruklu saldırıda bulundu.
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde Diyarbakır Adliyesi’nin çıkış kapısında meydana gelen olayda, polis operasyonlarında çeşitli suçlardan gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden bazıları tutuklandı. Adliyenin çıkış kapısında bekleyen şüphelilerin yakını yaklaşık 30 kişi, tutukluların cezaevine sevk edildiği araç ve polis midibüsü çıkış yaptığı sırada taş, yumruk ve tekmeyle saldırdı.
Bölgeye sevk edilen çevik kuvvet ekiplerinin gelmesiyle grup dağılırken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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