Cezaevi aracıyla kamyon çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Mersin'in Tarsus ilçesinde cezaevi ring aracıyla kamyonun çarpışması sonucu 23 kişi yaralandı.
Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Alifakı Mahallesi Tuzla Karataş yol ayrımında meydana gelen olayda Tarsus Cezaevi'ndeki mahkumları taşıyan ring aracı ile kamyon çarpıştı.
Kazada 11 jandarma, 10 mahkum, 1 personel ve kamyon sürücüsü yaralandı.
Kazada yaralanan kamyon sürücüsü, şoför koltuğunda sıkıştı. Olay yerine çağrılan Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus itfaiye ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı.
Kazada toplam 23 kişi yaralanırken, yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
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