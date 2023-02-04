Kocaeli'de şüpheli ölüm: Cansız bedeni kamyon kasasında bulundu
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kamyon şoförü Sami K., plastik hammadde yüklü aracın kasasında ölü bulundu.
İbrikdere Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir lojistik firmasından plastik hammadde yükü alan kamyon şoförü Sami K., tesisin karşısındaki boş arazide yükünü örtmek için aracın kasasına çıktı. Çevredeki başka bir tırın şoförü bir süre sonra, Sami K.'yi yüklerin üzerinde hareketsiz yatarken gördü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Sami K.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.
K.'nin cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.
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