Haluk Levent: Yardımları başka kamyona aktardıklarını gördüm

AHBAP Genel Başkanı ve Şarkıcı Haluk Levent, yurttaşlar tarafından afet bölgesine gönderilen yardımların yerine ulaşmadığı iddialarına ilişkin konuştu. Yardım götüren bir kamyonun bölgeye ulaşmadan erzakları dağıttığını anlatan Levent, "Açıp vermeye başladılar. Adamlar Hatay’a gelmeden yapmış gitmişler yardımları. O sıkıntıya girmek istemiyorlar. O yüzden arkadaşlar yardım yapmasın, istemeden erzak, yardım yollamasınlar. AFAD’la valilikle görüşmeden yardım yollamasınlar" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 00:44
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Türkiye'yi yasa boğan depremden en çok etkilenen bölgelerden biri olan Hatay’a hiçbir şekilde yardım gelmediğine ilişkin iddialar ve haberler sosyal medyada gündem oldu. Binlerce kişi deprem bölgelerine gönderilen erzak yardımlarının Hatay’a ulaşmadığını iddia etti.

Konuyla ilgili çarpıcı bir açıklamada bulunan Haluk Levent, şunları söyledi:

“Belen’den aşağı inerken bir kamyon gördük, yanına bir kamyon daha yanaştı. Arkalarında da yardım konvoyu yazıyor. Belen’den birkaç kişiyi çağırdılar. Açıp vermeye başladılar. Ben oturdum bekledim arabada. Adamlar Hatay’a gelmeden yapmış gitmişler yardımları. O sıkıntıya girmek istemiyorlar. O yüzden arkadaşlar yardım yapmasın, istemeden erzak, yardım yollamasınlar. AFAD’la valilikle görüşmeden yardım yollamasınlar”


Haluk Levent yardım hatay

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