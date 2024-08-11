Cezaevi firarisi erkek, çocuklarının yanında kadını bıçakladı
Kayseri'de cezaevi firarisi Gökhan Ü., tartıştığı eşi Y.Ü.'yü çocuklarının yanında bıçakla yaraladı. Gözaltına alınan Gökhan Ü., polis merkezine götürüldü.
Olay saat 16:30 sıralarında Kocasinan ilçesi Yenişehir Mahallesi Saba Sokak'ta meydana geldi.
Y.Ü çocuklarıyla birlikte çantalarını da alarak evden çıktı. O sırada eşi ile karşılaştı. Y.Ü. ile Gökhan Ü. arasında tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgada Gökhan Ü., cebinden çıkardığı bıçakla Y.Ü.'yü çocuklarının yanında yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
GÖZALTINA ALINDI
Yaralı Y.Ü. ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde kaçan Gökhan Ü., yaklaşık 200 metre uzaklıktaki Huzurlu Sokak'ta yakalanarak gözaltına alındı.
Cezaevi firarisi olduğu öğrenilen Gökhan Ü. polis merkezine götürüldü.
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