Sağlık Bakanlığı, ‘şiddet’ verilerinin bulunduğu ‘beyaz kod’u rapordan çıkardı: 'Engelleyemiyorsan gizle'

Yayınlanma: 10.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 10.08.2024 - 04:00

Aynı zamanda yurttaşların kendi aralarında yaşadığı çatışmalar da hastane koridorlarına sıçrıyor. Sağlıkta şiddeti önlemeye yönelik somut adımların atılmamasına sağlık emekçilerinin tepkisi büyüyor.

Sağlık Bakanlığı ise sağlık çalışanlarına yönelik şiddet başvurularının kaydedildiği “beyaz kod” verilerini gizliyor.

Bakanlığın önceki yıllarda yayımlanan faaliyet raporlarındaki “beyaz kod” verileri, 2022 faaliyet raporunda yer almamıştı. Veriler şimdi de kurumsal beklentiler raporlarından çıkarıldı. 2023 yılı ilk altı ayının kurumsal beklentiler raporunda “beyaz kod” sistemine 9 bin 35 başvuruda bulunulduğu ve bu başvurulardan 7 bin 6’sının “hukuki yardım” kapsamında yer aldığı belirtilirken, 2024 raporunda “beyaz kod” ibaresi hiç yer almadı.

‘KAFALARINI KUMA GÖMDÜLER’

Bakanlığın sağlıkta şiddette temel stratejisinin “engelleyemiyorsan, gizle” olduğunu kaydeden Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İşyeri Temsilcisi Kubilay Yalçınkaya, “Bakanlık kafasını kuma gömerek herkesin de kendisi gibi yaparak şiddet olaylarını görmemesini bekliyor. Ancak sağlıkta şiddet, her geçen yıl daha da çözümü zorlaşan bir hal alıyor” dedi.

Yalçınkaya, “Bakanlık, motivasyonunu şiddeti gizlemek yerine engellemeye harcasa, sağlık emekçilerinin sorununu kendi sorunu görseydi bu sorun çözülür ve ‘beyaz kod’ kurumsal raporlarda bakanlığın yüz karası bir veri olmaktan çıkardı” ifadelerini kullandı.