Cezaevi ziyaretine uyuşturucu ile gelen şüpheli yakalandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde cezaevindeki yakınına getirdiği kıyafetler içerisine gizlenmiş uyuşturucu ile yakalanan şüpheli jandarmanın dikkatinden kaçamadı.

İHA
Yayınlanma: 17.03.2024 - 12:40
Cezaevi ziyaretine uyuşturucu ile gelen şüpheli yakalandı
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Nazilli E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda, "Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak, Satın Almak" suçundan hükümlü bir şahsı ziyarete gelen F.Ç. isimli şüphelinin getirdiği kıyafetler üzerinde yapılan aramada, şortun dış cep içerisinde kağıda sarılı vaziyette bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüpheli F.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıs yakalanan malzeme ile birlikte emniyet müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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