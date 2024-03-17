Cezaevi ziyaretine uyuşturucu ile gelen şüpheli yakalandı
Aydın’ın Nazilli ilçesinde cezaevindeki yakınına getirdiği kıyafetler içerisine gizlenmiş uyuşturucu ile yakalanan şüpheli jandarmanın dikkatinden kaçamadı.
Nazilli E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda, "Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak, Satın Almak" suçundan hükümlü bir şahsı ziyarete gelen F.Ç. isimli şüphelinin getirdiği kıyafetler üzerinde yapılan aramada, şortun dış cep içerisinde kağıda sarılı vaziyette bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Şüpheli F.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıs yakalanan malzeme ile birlikte emniyet müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- İnceleme başlatıldı!
- Faizlerde 22 yılın zirvesi
- Murat Ağırel eksikleri sıraladı!
- 'Belli ki aldatılmış...'
- Erdoğan'ın 'Bu son seçimim' sözlerine yanıt
- Aytaç Kara'dan Galatasaray açıklaması
- Kayıp işçilerin pikabı bulundu!
- Bayram ikramiyeleri tarihi belli oldu
- Real Madrid'in kazandığı maçta Arda Güler gündem oldu!
- Benzinde dikkat çeken vergi ayrıntısı