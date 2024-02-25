Hakkında 13 yıl hapis cezası bulunan şüpheli Nazilli’de yakalandı
Aydın’ın Nazilli ilçesinde cinsel istismar suçundan aranan ve hakkında 13 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şüpheli kıskıvrak yakalandı.
Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen faaliyetler aralıksız devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre Nazilli ilçesi Bozyurt Mahallesi’nde “Cinsel İstismar ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçundan aranan ve hakkında 13 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.D. isimli şahıs yakalandı.
Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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