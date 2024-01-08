Cezaevinde boş durmadı: Dilan Polat yeni şube açtı!

Kara para aklama iddiasıyla cezaevinde tutulan sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Dilan Polat adına yeni bir şube açıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.01.2024 - 09:10
Cezaevinde boş durmadı: Dilan Polat yeni şube açtı!
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Dilan Polat ve Engin Polat'la başlayıp onlarca sosyal medya fenomenine uzanan soruşturma devam ederken, 5 Kasım'da kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanan Polat çiftinin şirketleri ise faaliyete devam ediyor. 

Tutuklamaların ardından kayyım yönetimine devredilen şirketlerden Dilan Polat Güzellik Merkezleri'nin franchise verilen bir şubesi daha şaşaalı bir törenle açıldı.

Sözcü TV'nin haberine göre İstanbul Kağıthane'deki şubenin açılışının şarkısı. Dilan Polat'ın seslendirdiği "Enerci" oldu. 

Kanala açıklama yapan şubenin yöneticisi "Malumunuz TMSF yönetiminde marka kaldığı yerden devam ediyor. Bugün de bu açılış bunun göstergesidir. Marka hiç problemsiz hizmetine devam ediyor" dedi. 

"Enerci" şarkısıyla dansların edildiği törene Engin Polat'ın Annesi Şükran Polat da katıldı.


Dilan Polat Engin Polat

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