Cezaevinde boş durmadı: Dilan Polat yeni şube açtı!
Kara para aklama iddiasıyla cezaevinde tutulan sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Dilan Polat adına yeni bir şube açıldı.
Dilan Polat ve Engin Polat'la başlayıp onlarca sosyal medya fenomenine uzanan soruşturma devam ederken, 5 Kasım'da kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanan Polat çiftinin şirketleri ise faaliyete devam ediyor.
Tutuklamaların ardından kayyım yönetimine devredilen şirketlerden Dilan Polat Güzellik Merkezleri'nin franchise verilen bir şubesi daha şaşaalı bir törenle açıldı.
Sözcü TV'nin haberine göre İstanbul Kağıthane'deki şubenin açılışının şarkısı. Dilan Polat'ın seslendirdiği "Enerci" oldu.
Kanala açıklama yapan şubenin yöneticisi "Malumunuz TMSF yönetiminde marka kaldığı yerden devam ediyor. Bugün de bu açılış bunun göstergesidir. Marka hiç problemsiz hizmetine devam ediyor" dedi.
"Enerci" şarkısıyla dansların edildiği törene Engin Polat'ın Annesi Şükran Polat da katıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kolon kesen firariyle fotoğrafı ortaya çıktı!
- 40 yıl boyunca aynı numaralar: 50 milyon TL'lik ikramiye
- Uzay istasyonuyla temas kurdu, astronotla konuştu
- Şengül Kurum kimdir, kaç yaşında, nereli?
- ‘Mağdurlar burada, Murat Kurum nerede?’ sloganları
- Çiçeği burnunda aday Murat Kurum'un aile saadeti!
- İstanbul'da kar yağışı tahmini değişti
- 'Hilafet sancağı' taşıdılar!
- Bira fiyatlarına dev zam!
- Elton John'dan Jackson hakkında sert itiraflar