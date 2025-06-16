Cezaevinde dünya evine girmişti: Buğra Gökce'nin ailesine 'fotoğraflar' verilmiyor!

İBB'ye yönelik operasyon kapsamında tutuklanan İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce, 28 Mayıs günü Filiz Kahveci ile Silivri'de dünya evine girdi.

Gökce'nin nikahını Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu kıydı, şahitliğini ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ankara Milletvekili Umut Akdoğan yaptı.

"CEZAEVİ YÖNETİMİ FOTOĞRAFLARI VERMİYOR"

CHP Ankara Milletvekili Akdoğan, nikah töreninde fotoğraf çeken cezaevi yönetiminin fotoğrafları aileye teslim etmediğini açıkladı.

Aynı zamanda nikahın şahitliğini de yapan Akdoğan, şunları yazdı:

"Küçük gibi görünen bir olaydan, iktidar sahiplerinin iş tutuş biçimine dair bir fikir edinelim mi?

28 Mayıs’ta Buğra Gökçe Silivri Zindanı’nda evlendi. Genel Başkanımız ve ben de nikah tanıklıklarını yaptık. İçeride fotoğraflar da çektirdik. Çeken cezaevi yönetimi.

Ailesi fotoğrafları tam 20 gündür talep ediyor. Çok mu önemli? Demek ki onlar için önemli… Küçücük bir arzu ne var ki bunda.

22 gün önce yani toplamda 44 gün önce çektirilen kareler de verilmiyor.

Bunun ne mantığı olabilir?

Bu basit ve insani talep neden karşılanmaz?"