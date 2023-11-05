Cezaevinde hak ihlali: 'İnfaz memurları darp etti'

Yayınlanma: 05.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 05.11.2023 - 03:00

Başvuruda yer alan ifadelere göre mahkûm A.A., revire götürülürken kardeşi H.A’nın gözünün şiş ve suratının yara içinde olduğunu gördü. E.Y. isimli mahkûmun buna sebep olduğunu öğrenen A.A., koridorda karşılaştıkları esnada E.Y’ye saldırı girişiminde bulundu.

Mahkûm A.A., saldırı girişimi ardından infaz memurlarının kendisini etkisiz hale getirerek kamera olmayan bir odada darp ettiğini belirtti. Darp sonrası alınan sağlık raporuna göre, A.A’nın sol kulağında yüzde 80, sağ kulağında ise yüzde 50 kalıcı işitme kaybı oluştu.

A.A’nın başvurusunu değerlendiren TİHEK, iddiaların somut olduğu, kötü muamele unsurlarının oluşması nedeniyle yasanın ihlal edildiği kararı verdi.