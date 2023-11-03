807 gündür cezaevinde olan Çetin Doğan'dan gazetecilerin tutuklanmasına tepki: 'Demokrasimiz adına utanç verici'
28 Şubat davasında hüküm giyen, 83 yaşındaki kalp hastası emekli Orgeneral Çetin Doğan, İzmir 1 Nolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda 807. gününü doldurdu. Avukat Hüseyin Ersöz, bugün Doğan'la yaptığı görüşmeyi paylaştı.
FETÖ tutuklusu eski Ankara Cumhuriyet Savcısı Mustafa Bilgili tarafından iddianamesi yazılan 28 Şubat davasında hüküm giyen 83 yaşındaki emekli Orgeneral Çetin Doğan’ın son durumuyla ilgili avukatı açıklama yaptı.
Avukat Hüseyin Ersöz, Çetin Doğan’ın İzmir 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde bulunan 807 günü doldurduğunu söyledi.
"Adli Tıp Kurumu’nun 'kocamışlık ve sürekli hastalık hali raporu' ise nisan ayından bu yana Cumhurbaşkanının önünde" diyen Ersöz, bugün Doğan ile yaptığı görüşmeyi de paylaştı.
"DEMOKRASİMİZ ADINA UTANÇ VERİCİ"
X hesabından bir paylaşım yapan Ersöz, "Bugün kendisi ile yaptığım görüşmede, gazetecilerin tutuklanmasının demokrasimiz için utanç verici olduğunu ifade etti. Bunu, 807 gündür Cezaevinde olmasına karşın, 2010’dan bu yana yaşadığı hukuksuz süreci bir kenara koyarak, ülkesini herşeyin üstünde gören bir adam söyledi" dedi.
Çetin Doğan, İzmir 1 Nolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda 807. gününü doldurdu. Adli Tıp Kurumu’nun “kacamışlık ve sürekli hastalık hali raporu” ise Nisan ayından bu yana Cumhurbaşkanının önünde.— Hüseyin Ersöz (@ersozhuseyin) November 3, 2023
Bugün kendisi ile yaptığım görüşmede, gazetecilerin tutuklanmasının… pic.twitter.com/th89kbHiIi
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