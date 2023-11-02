Dilan Polat polisten cildi için vitamin istemişti... Atilla Taş'tan yanıt: 'Cezaevi kantininde krem var'

Yayınlanma: 02.11.2023 - 10:46

Güncelleme: 02.11.2023 - 10:46

Kara para aklama iddialarıyla gündeme geldikten sonra gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Dilan Polat’ın polisten cildi için vitamin istediği öğrenildi.

"BURASI CİLDİME İYİ GELMİYOR"

Polise, ‘Kullanmam gereken ilaçlar var’ diyen Dilan Polat’a hangi ilaçlara ihtiyacı olduğu soruldu. Bunun üzerine Dilan Polat’ın, “Burası cildime iyi gelmiyor, vitaminleri almam lazım” dediği öğrenildi.

"CEZAEVİ KANTİNİNDE KREM VAR"

Polat’ın bu hareketi sosyal medyada günem oldu. Konuya ilişkin haberi alıntılayan şarkıcı Atilla Taş, “Cezaevi kantininde krem var. Ama sadece arko” yazdı.