Cezaevinde iç çamaşırlarına el konuluyor

08 Kasım 2021 Pazartesi, 02:00

İzmir 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nden Güven Usta cezaevinde yaşadıkları hak ihlallerini Cumhuriyet’e yazdığı mektupla dile getirdi. Usta, cezaevinde birçok kazanılmış haklarının gasp edildiğini dile getirerek aileleri tarafından kendilerine alınan iç çamaşırlarına “kantinde satıldğı” gerekçesiyle idare tarafından el konulduğunu yazdı. Usta, “Kantindeki iç çamaşırları kalitesiz ve fahiş fiyattan satılıyor. Tutuklu ve hükümlülerin bir maddi geliri olmadığı bilindiği halde ailelerin çamaşır getirmesinin engellenmesi nasıl bir ahlak anlayışının sonucu olduğu açıktır. Üstelik kantinde satıldığı söylenen iç çamaşırlarından uygun beden bulunmadığı için ihtiyacımızı karşılayamıyoruz. Bir arkadaşımızın kendisine iç çamaşırlarına hapishane idaresinin el konulması üzerine yaptığı itirazı İzmir 1. İnfaz Hâkimliği tarafından reddedildi” dedi.

Yaşadıkları hak gaspları ile ilgili Adalet Bakanlığı’na yazdıkları dilekçelere cezaevi savcısının cevap verdiğini dile getiren Usta, “Savcının haklarımızın gasp edilmesinde hapishane idaresi ile ortak hareket ettiği anlaşılmaktadır. Kapüşonlu hırkayı, akord cihazını, elimizde fazla olan ilaçları, müzik aletlerini yasaklıyor. Direndiğimiz için bant, toplu iğne, çengelli iğne ve ayakkabı boyasını kantinde satılmasına rağmen bize vermeyerek suç işleniyor. El işi malzemeler kısıtlanıyor. Hapishane idaresi ‘ben neyi ne kadar istersem o kadar olur’ diyor. Hapishane idaresinin üretim yapmamızı engellemek istediği açıktır” ifadelerini kullandı.

‘SUYA KOTA GETİRİLDİ’

Suya dahi kota getirildiğini yazan Usta, “Ancak miktarı devlet sırrı gibi bize söylenmiyor. Salgın koşullarında suya kota getirmek hastalıkların artmasına yol açar. Zaten sıcak su sürekli sorunlu, düzenli bir işleyişi yok. Böyle olmasına rağmen ona da kota konmuştur” dedi.