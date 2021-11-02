İzmir 1 No’lu F Tipi Cezaevi’nden çarpıcı iddia: Tekkeye döndü
Cezaevinden mektup gönderen Görkem Usta, dini vaazlar için anonslar yapıldığını dile getirerek “Salgında hapishanelerde etkinliklerin yasak olduğu söylenmesine rağmen cüz okuma kursu için anons yapılıyor. Biz sohbet etme hakkımızın da uygulanmasını istiyoruz” dedi.
İzmir 1 No’lu F Tipi Cezaevi’nde kalan Görkem Usta, haftanın hemen her günü anons yapılarak idareye ait televizyon kanalında vaaz başta olmak üzere dini içerikli programlar yapıldığını belirterek Diyanet Tv’nin bant yayınlarının izletildiğini iddia etti. Usta, “Kandillerde ayrıca özel yayınlar yaptırılıyor. ‘Manevi rehberlik servisi’ adı altında görevlendirilen din görevlisi sürekli vaaz veriyor” dedi.
Gazetemize mektup yazan Görkem Usta cezaevindeki uygulamayı anlattı.
‘SOHBET HAKKI YOK’
Usta, son bir yılda cezaevinin “tekkeye” çevrildiğini yazdı. Usta, “‘Her ayın ilk haftası cüz okuma’, ‘her perşembe akşamı Yasini Şerif okunması’, ‘2021 boyunca her perşembe vaaz...’ bu anonslar günde birkaç defa tekrarlanıyor. Salgında hapishanelerde etkinliklerin yasak olduğu söylenmesine rağmen cüz okuma kursu açacağının anonsunu yapıyor. Madem kurs etkinlikleri başladı, 10 kişi haftada 10 saat sohbet etme hakkımızın da uygulanmasını istiyoruz. Bu talebimizi dediğimizde salgın nedeniyle etkinlikler yasak diyorlar” dedi. ‘Manevi rehberlik servisi’ adı altında görevlendirilen din görevlisinin sürekli vaaz verdiğini aktaran Usta, şunları kaydetti: “İdarenin televizyon kanalında sadece belli kişilerin dini yorumlayışına uygun programlar yayımlanarak baskı kurulmakta”
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