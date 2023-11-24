Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşlerin annesi konuştu: 'Her şeyi sahte onun...'

Yayınlanma: 24.11.2023 - 11:28

Güncelleme: 24.11.2023 - 11:28

Sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan, geçen günlerde suç örgütüne üye olma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan cezaevine gönderildi. Cezaevi yemeklerini beğenmediği söylenen Candan kardeşler cezaevine alışmaya çalışırken anne Umut Candan Show Haber'e açıklamalarda bulundu.

“BAHAR GERÇEK BİLE DEĞİL”

Anne Candan yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

“Benim çocuklarım suçsuz, onlar tertemiz, onlar çok saf kalpli. Mağdur durumdayız ailecek. Kim iftira attıysa cezasını çekecek ama çok ağır bir imtihan. Allah’a çok şükür ailecek haram yemiyoruz. Instagram’da Bahar soytarılık yaptıkça tıklandı. Tıklamasalardı. Bahar Candan’ı onlar çıkardı ortaya ve linç ediyorlar şimdi. Bahar gerçek bile değil ya sahte. Her şeyi sahte onun. Tıklamasalardı soytarılık yaptığında, halk istedi, o da devam etti.”

2 KİŞİLİK KOĞUŞTA KALIYORLAR

Candan kardeşlerin avukatı, “2 kişilik koğuşta kalıyorlar, televizyon ve buzdolabı da geldi. Dilan Hanım ile de karşılaşmışlar” dedi.