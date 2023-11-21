Kardeşi Bahar Candan ile tutuklanmıştı... Nihal Candan'ın evlendiği ortaya çıktı!

Suç örgütüne üye olma ve kara para aklama suçlamalarıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri Nihal Candan ve Bahar Candan tutuklanmıştı. Nihal Candan‘ın 4 ay önce evlendiği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.11.2023 - 10:33
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Sosyal medya fenomeni Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşler geçen günlerde tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderildi. 

Show TV'de yer alan iddiaya göre Nihal Candan 4 ay önce evlendi ama evliliğine dair tek bir paylaşım yapmadı. 28 Temmuz'da iş insanı Mehmet Faruk Çiçek ile evlenen Nihal Candan'ın nikâh görüntüleri de ortaya çıktı. Çiftin nikâh şahidi ise Candan kardeşlerin anne ve babası oldu.

 


Bahar Candan Nihal Candan

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