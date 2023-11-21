Kardeşi Bahar Candan ile tutuklanmıştı... Nihal Candan'ın evlendiği ortaya çıktı!

Yayınlanma: 21.11.2023 - 10:33

Güncelleme: 21.11.2023 - 10:59

Sosyal medya fenomeni Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşler geçen günlerde tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderildi.

Show TV'de yer alan iddiaya göre Nihal Candan 4 ay önce evlendi ama evliliğine dair tek bir paylaşım yapmadı. 28 Temmuz'da iş insanı Mehmet Faruk Çiçek ile evlenen Nihal Candan'ın nikâh görüntüleri de ortaya çıktı. Çiftin nikâh şahidi ise Candan kardeşlerin anne ve babası oldu.