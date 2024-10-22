Samsun'da bir TIR'da 40 kaçak göçmen yakalandı: Sürücü gözaltında

Samsun’da bir TIR'ın dorsesinde arama yapan polis, Afganistan uyruklu kaçak 40 göçmeni yakaladı. Olayla ilgili TIR sürücüsü "göçmen kaçakçılığı" suçundan gözaltına alındı.

Samsun'da bir TIR'da 40 kaçak göçmen yakalandı: Sürücü gözaltında
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İHA
Yayınlanma: 22.10.2024 - 17:04

Samsun Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip ve çalışma sonucu Tekkeköy ilçesi Samsun-Ordu karayolu üzerinde bir TIR'da arama yaptı.

Yapılan aramada TIR'ın dorsesinin içine gizlenmiş Afganistan uyruklu 40 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili TIR sürücüsü A.Ö.(61) gözaltına alındı. 40 kaçak göçmen sınır dışı işlemleri için İl Göç Müdürlüğüne bağlı göçmen merkezine götürüldü.

Kaçak göçmenlerin Iğdır’dan TIR'a binip Sakarya’ya gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.

Polisteki sorgusu tamamlanan TIR sürücüsü A.Ö. "göçmen kaçakçılığı" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.


Etiketler: #kaçak göçmen #göçmenler #göçmen kaçakçılığı

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