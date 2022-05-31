Lince erteleme, tweet'e cezaevi: 'Saray yargısı yine hukuku katletti'

31 Mayıs 2022 Salı, 13:54

Yargıtay 3. Dairesi'nin CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında beş ayrı suçlamadan verilen mahkumiyet kararının üçünü onamasıyla 4 yıl 11 ay 20 günlük hapis cezası kesinleşmiş ayrıca, siyasi yasak getirilmişti. Kaftancıoğlu, bu sabah savcılığın çağrısı üzerine infaz işlemleri için İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

CHP İstanbul il ve ilçe teşkilatlarından da çok sayıda kişi de Kaftancıoğlu’na destek olmak için adliye önünde buluştu.

Kaftancıoğlu, infaz işlemlerinin ardından polis aracıyla Silivri Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü. Öte yandan bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Çubuk’ta yapılan linç girişimiyle ilgili görülen davada, Kılıçdaroğlu’na yumruk atan Osman Sarıgün’e basit yaralamadan 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

CHP'li milletvekilleri söz konusu yargı kararlarına sert tepki gösterdi.

"YARGI REZALETİ"

Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamada bulunan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, "Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nu linç etmeye çalışan Osman Sarıgün’e 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi! İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu’na ise 9 yıl önce attığı Tweet nedeniyle 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası verildi! Yargı rezaleti!" dedi.

Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nu linç etmeye çalışan Osman Sarıgün’e 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi!



İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu’na ise 9 yıl önce attığı Tweet nedeniyle 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası verildi!



Yargı rezaleti! — Ali Mahir Başarır (@alimahir) May 31, 2022

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise mesajında, "Genel Başkanımızı linç etmeye çalışan ve inek hırsızı olarak bilinen Osman Sarıgün’e basit yaralamadan ceza veriliyor. İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu’na ise 2013'teki paylaşımı nedeniyle 4 yıl 11 ay hapis cezası veriliyor. Saray yargısı yine hukuku katletti..!" ifadelerine yer verdi.

• Genel Başkanımızı linç etmeye çalışan ve inek hırsızı olarak bilinen Osman Sarıgün’e basit yaralamadan ceza veriliyor.



• İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu’na ise 2013'teki paylaşımı nedeniyle 4 yıl 11 ay hapis cezası veriliyor.



Saray yargısı yine hukuku katletti!.. — Veli Ağbaba (@veliagbaba) May 31, 2022

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "Ülkemizde tweet attığı için insanlar cezaevine girerken, bu linç girişiminde hiç kimse tutuklanmadığı gibi, bu cezalarla bir kişi bile cezaevine girmeyecek!" diyerek tepki gösterdi.