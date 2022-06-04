Dilşen Avcı'nın ölümünde aylar sonra cezaevinden gelen itiraf

04 Haziran 2022 Cumartesi, 08:27

Ankara'da iki yıl önce ölü bulunan iki çocuk annesi Dilşen Avcı'nın ölümüne dair yeni bir gelişme yaşandı. Sabah gazetesinin haberine göre; Haziran 2020'de meydana gelen olaydan sonra farklı bir suçtan cezaevine giren üvey kardeş Selim Kantar, 9 ay sonra cezaevinden bir mektup yazdı.

Kantar, cezaevi yönetimine verdiği mektupta üvey kardeşini öldürdüğünü itiraf etti. İtiraf üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ifadesi alınan Selim Kantar, cinayeti planladığını ve işlediğini söyledi.

Kantar ifadesinde, "Dilşen sürekli akşamları dışarı çıkıyordu. Bu sebeple kendisiyle tartıştım, çıkmamasını söyledim. Beni dinlemedi, iki küçük çocuğu vardı, ilgilenmiyordu. Olay günü gece 23.00 sıralarında evden çıktı. Yine bir araç geldi aldı. Saat 02.00-03.00 gibi bıraktılar" dedi, cinayet anını anlattı.

Selim Kantar hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

İddianame Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.



