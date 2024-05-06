Cezaevindeki Dilan Polat hakkında yeni gelişme: Sağlık durumunun tespiti için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilecek

Dilan Polat’ın cezaevinde kesici aletle kendini yaraladığı iddiasının ardından avukatı tahliyesini talep etti. Dilan Polat’ın Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesine karar verildi. Savcılık, Polat’ın tutuklu olarak cezaevinde bulunmasının sağlık durumu açısından tehlike arz edip etmediği konusunda rapor alınmasını istedi.

İHA
Yayınlanma: 06.05.2024 - 12:36
Cezaevindeki Dilan Polat hakkında yeni gelişme: Sağlık durumunun tespiti için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilecek
Abone Ol google-news

Yaklaşık 6 aydır "Suç örgütü kurma ve üye olma", "mal varlığı değerlerini aklama" ve "yasadışı bahis" suçlarından tutuklu bulunan Dilan Polat’ın kendini kesici aletle yaraladığı iddiasının ardından Polat’ın avukatı talepte bulundu.

TAHLİYE TALEBİ

Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu olan Polat’ın avukatı, şüpheli Dilan Polat’ın sağlık sorunları yaşadığını ve kendisini kesici aletle yaraladığını, sağlık sorunlarının tehlike arz ettiğini belirterek, tutuklu olarak cezaevinde kalmasının elverişli olmaması gerekçesiyle tahliye talebinde bulundu.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu avukatın öne sürdüğü gerekçelerin uzmanlarca değerlendirilmesini istedi.

ADLİ TIP'A SEVK EDİLECEK

Savcılık, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na yazı yazarak Dilan Polat’ın en yakın Adli Tıp Kurumu birimine sevk edilmesine karar verdi.

Savcılık ayrıca, Polat’ın tutuklu olarak cezaevinde bulunmasının sağlık durumu açısından tehlike arz edip etmediği, tıbbi açıdan cezaevi şartları altında bulunmasında sakınca olup olmadığı konusunda rapor alınmasını istedi.

Bu kararın ardından Dilan Polat’ın Adli Tıp Kurumu’na sevk edilip hakkında istenilen konularda uzmanlarca rapor alınması ve talebin karara bağlanması bekleniyor.


Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı haberleri Adli Tıp Kurumu haberleri Dilan Polat haberleri

İlgili Haberler

Dilan Polat mahkemede gözyaşlarına boğuldu

Dilan Polat mahkemede gözyaşlarına boğuldu
'Dilan Polat'lı 23 Nisan gösterisine soruşturma

'Dilan Polat'lı 23 Nisan gösterisine soruşturma
Dilan Polat hapishanede kendine zarar verdi! İntihar girişimi iddiası

Dilan Polat hapishanede kendine zarar verdi! İntihar girişimi iddiası
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son dakika... Edanur Gezer soruşturmasında 4 kişi hakkında gözaltı kararı!

Son dakika... Edanur Gezer soruşturmasında 4 kişi hakkında gözaltı kararı!
Gemlik’te acı kaza: Çöp kamyonu kadını ezdi, ölümle sonuçlandı

Gemlik’te acı kaza: Çöp kamyonu kadını ezdi, ölümle sonuçlandı
Kapatılması gündemde idi: Muhtarların talebi yeşil pasaport, meclis üyeliği...

Kapatılması gündemde idi: Muhtarların talebi yeşil pasaport, meclis üyeliği...
Meteoroloji açıkladı: 6 Mayıs 2024 hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 6 Mayıs 2024 hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?
Son Dakika... Edanur Gezer soruşturması: Gözaltına alınanlardan 1'i tutuklandı

Son Dakika... Edanur Gezer soruşturması: Gözaltına alınanlardan 1'i tutuklandı
52 yıl önce bugün bir cezaevi gecesinde idam edilmişlerdi: Unutulmadılar!

52 yıl önce bugün bir cezaevi gecesinde idam edilmişlerdi: Unutulmadılar!
Çoruh Üniversitesi’nin genel sekreteri, Ensar’ın şube başkanı, daire başkanı müftülük personeli: Yönetimde tarikat sarmalı

Çoruh Üniversitesi’nin genel sekreteri, Ensar’ın şube başkanı, daire başkanı müftülük personeli: Yönetimde tarikat sarmalı
Okan Buruk’tan Sivas maçı sonrası açıklama

Okan Buruk’tan Sivas maçı sonrası açıklama