Dilan Polat hapishanede kendine zarar verdi! İntihar girişimi iddiası

Yayınlanma: 03.05.2024 - 13:35

Güncelleme: 03.05.2024 - 13:50

İstanbul Silivri'deki, Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Dilan Polat, "Neden tahliye kararı uygulanmıyor" diyerek sinir krizi geçirdi. Kendine zarar veren Dilan Polat'ın tedavisinin cezaevinde yapıldığı öğrenildi.

'Kara para aklamak', 'yasa dışı bahis çetesine üye olmak' gibi suçlardan 7 aydır tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat, tutuklu bulunduğu Marmara Cezaevi'nde sinir krizi geçirdi. ‘Neden tahliye kararı uygulanmıyor’ diyen Dilan Polat kendine zarar verdi.

Vücudunda kesikler ve morluklar oluşan Dilan Polat’ın tedavisi cezaevinde yapıldı. Avukatı Hüseyin Kaya, Polat'ın şu an sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Kaya, Dilan Polat'ın psikolojik durumunun kötü olduğu ve hastaneye sevk edilme ihtimalinin bulunduğunu kaydetti.