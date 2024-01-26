Cezaevinden çıktı: 8 gün sonra mücevher hırsızlığından yakalandı

Yayınlanma: 26.01.2024 - 17:10

Güncelleme: 26.01.2024 - 17:18

Edinilen bilgiye göre, Samsun’un Atakum ilçesinde 14 gün önce girdikleri evden S.Y. adlı kadın ile birlikte 60 bin liralık altın çaldıkları iddia edilen S.K. adlı kadın, arkadaşı ile birlikte çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. 8 gün cezaevinde kalan S.K., cezaevinden tahliye olarak serbest kaldı.

S.K.’nin cezaevinden çıktıktan 3 gün sonra bu kez de Atakum Yenimahalle’de kapı dilini düşürerek girdiği evden 200 bin lira değerinde mücevher çaldığı iddia edildi. Güvenlik kamerası görüntüsünden mücevher hırsızlığını S.K.’nin gerçekleştirdiği ve üzerindeki monttan polis tarafından kimliğinin tespit edildiği öğrenildi.

Recep Tokur Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınan S.K., güvenlik kamerası görüntüsünden kendisini ele veren mont üzerinde bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren ve suçlamaları kabul etmeyen 3 çocuk annesi S.K. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.