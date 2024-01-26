Siirt’te 13 yıldır aranan cinayet zanlısı Batman’da yakalandı

Yayınlanma: 26.01.2024 - 16:50

Güncelleme: 26.01.2024 - 16:51

Alınan bilgilere göre, "kasten öldürme" suçundan 19 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 13 yıldır firari olan Ş.E., Siirt İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan çalışmalar neticesinde yakalandı.

Batman’da gizlendiği adrese düzenlenen operasyonla yakalanan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.