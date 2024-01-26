Kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalanan 7 kişi çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA
Yayınlanma: 26.01.2024 - 16:22
Kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı
Abone Ol google-news

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak kazı yapanlara yönelik faaliyetlerini sürdürüyor. Eskipazar ilçesinde kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı.

Operasyonda 2’şer adet levye, balta, balyoz, branda, 3’er adet kazma, kürek, 1’er adet yaklaşık 10 metrelik halat, murç, taş parçası, el arabası, makara, 6 adet demir kova ve 7 adet iş elbisesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


İlgili Haberler

Karabük'teki hayvan zehirlenmelerine ilişkin inceleme başlatıldı

Karabük'teki hayvan zehirlenmelerine ilişkin inceleme başlatıldı
Karabük'te hayvan zehirlenmelerine ilişkin soruşturma başlatıldı

Karabük'te hayvan zehirlenmelerine ilişkin soruşturma başlatıldı
Karabük'te katledilen Gabonlu Dina'nın davasında 'ırkçılık' tartışması

Karabük'te katledilen Gabonlu Dina'nın davasında 'ırkçılık' tartışması

En Çok Okunan Haberler