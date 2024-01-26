Kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı
Karabük’ün Eskipazar ilçesinde kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalanan 7 kişi çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak kazı yapanlara yönelik faaliyetlerini sürdürüyor. Eskipazar ilçesinde kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı.
Operasyonda 2’şer adet levye, balta, balyoz, branda, 3’er adet kazma, kürek, 1’er adet yaklaşık 10 metrelik halat, murç, taş parçası, el arabası, makara, 6 adet demir kova ve 7 adet iş elbisesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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