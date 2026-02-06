Cezaevinden çıktı, sosyal medyada tanıştı... Denizli'de korkunç cinayet!

Merkezefendi ilçesine bağlı Karahasanlı Mahallesi’nde dün sabah saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; saat 05.00 sıralarında boş arazide park halindeki bir kamyonetin içinde kanlar içerisinde hareketsiz yatan bir kişiyi fark eden yurttaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kamyonette bulunan Mehmet Ali Zengin’in (32) vücudunun çeşitli yerlerinden 3 bıçak darbesi alarak hayatını kaybettiği belirlendi. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olay yerinde ve çevresinde ayrıntılı inceleme yapılarak, bölgedeki güvenlik kamerası görüntüleri mercek altına alındı.

CEZAEVİNDEN YENİ ÇIKMIŞ!

İkilinin ilk buluşma noktasını tespit eden Cinayet Bürosu ekipleri, güvenlik kameralarından katil zanlısının Efe K. (20) olduğunu tespit etti. Yapılan araştırmada cezaevinden yakın zamanda çıkan Mehmet Ali Zengin’in sosyal medya üzerinden tanıştığı Efe K. ile buluşarak birlikte alkol aldığı belirlendi. İddiaya göre; alkol aldıkları sırada aralarında küfürleşme nedeniyle tartışma çıktığı ve Efe K.'nin bıçakla Mehmet Ali Zengin’i 3 yerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtığı belirtildi.

Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanarak gözaltına alınan Efe K.'nin emniyetteki sorgusunda olayı gerçekleştirdiğini itiraf ettiği, ancak ifadesinin devamında susma hakkını kullandığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Efe K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.