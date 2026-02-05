Eyüpsultan'daki 'valizli cinayet'te kan donduran itiraf: İntihar süsü vermek istemiş!

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde 26 Ocak tarihinde Nurtepe Viyadüğü altında bulunan Abdulsamet Temur’un (36) cansız bedenine ilişkin yürütülen soruşturma, film senaryolarını aratmayan bir vahşeti ve planı gün yüzüne çıkardı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin takibi sonucu, olayın bir intihar değil, titizlikle planlanmış bir "ceset gizleme" operasyonu olduğu belirlendi.

KAYIP İLANINDAN VİYADÜK ALTINA

Olay, Abdulsamet Temur’un kardeşinin Esenler’deki polis merkezine giderek ağabeyi için kayıp başvurusunda bulunmasıyla başladı. En son işe gitmek üzere evden çıkan Temur’un telefonuna ulaşılamaması üzerine harekete geçen ekipler, maktulün izini Beyoğlu Cihangir’deki kiralık bir dairede buldu.

VALİZLE GİRDİ, CESETLE ÇIKTI

Güvenlik kameralarını inceleyen polis, maktulün 23 Ocak'ta Zekeriya T.D. (32) tarafından kiralanan eve girdiğini ancak bir daha çıkmadığını tespit etti. Görüntülerde, şüpheli Zekeriya T.D.’nin binadan boş bir valizle çıkıp kısa süre sonra geri döndüğü, ardından aynı valizi taşımakta zorlanarak binadan ayrıldığı anlar saniye saniye kaydedildi.

"İNTİHAR SÜSÜ VERDİM" İTİRAFI

Gözaltına alınan Zekeriya T.D., emniyetteki ifadesinde dehşete düşüren detayları paylaştı. Temur ile sosyal medyadan tanıştıklarını ve uyuşturucu kullanmak için evde buluştuklarını iddia eden şüpheli, şunları söyledi:

"Uyandığımda hareketsiz yatıyordu. Öldüğünü anlayınca korktum ve cesedi bırakacak yer aradım. Bir valiz satın alıp eve döndüm, cesedi içine koyup viyadük altına taşıdım. Polisi yanıltmak ve intihar süsü vermek için maktulün cebine uyuşturucu madde koydum, cep telefonunu da yanıma alarak kapattım."

"POLİSİN BENİ BULACAĞINI DÜŞÜNMEDİM"

Zekeriya T.D., savunmasında cinayet işlemediğini, maktulün uyuşturucudan öldüğünü öne sürerek "Ben öldürmedim, uyuşturucudan öldü. Polisin beni takip edeceğini düşünmemiştim" dedi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.