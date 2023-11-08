Cezaevinden Dilan Polat'a 'lüks marka' uyarısı: 'Pazar malı olsun'

Yayınlanma: 08.11.2023 - 09:38

Güncelleme: 08.11.2023 - 09:38

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet” suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çiftinin de aralarında bulunduğu 18 şüpheliden 12’si tutuklandı. Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu, Silivri’deki Marmara Cezaevi’ne götürüldü.

Aynı koğuşta kalan Polat ve Doğu’ya kıyafet taleplerinin ardından Marmara Cezaevi yönetimi tarafından uyarı geldi. Yönetimin kıyafet getirtmek isteyen kardeşlere, “Burada asla marka, pahalı, lüks eşyalar olmayacak. Bu, cezaevindeki sınıfsal eşitliği bozar. Pazar malı olsun, yoksa da gelin cezaevi kantininden alın” cevabını verdiği iddia edildi.