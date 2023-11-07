Dilan Polat-Engin Polat soruşturmasında yeni gelişme: Serbest bırakılan 4 kişi için savcılıktan itiraz!

Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 12 kişinin ardından 2 kişi daha tutuklanarak Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderilmişti. Soruşturma kapsamında, Gürsel Yılmaz, Yeşim Altınkalem Dalkıran ve tutuklanan şüpheli Ahmet Gün’ün kızları Beyzanur ve Ceydanur Gün’ün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına savcılık itiraz etti.

DHA
Yayınlanma: 07.11.2023 - 16:52
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı.

Operasyon kapsamında toplam 24 şüpheli yakalanırken, 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanarak Anadolu Adliyesine sevk edilmişti.

Toplam 19 saat süren işlemlerin ardından 18 şüpheliden aralarında Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu, Sezgin Polat, Ahmet Gün, Can Doğu ve Can Polat’ın olduğu 12 kişi tutuklanırken 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. 

Soruşturma kapsamında dün adliye sevk edilen 2 şüpheli daha tutuklanmıştı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 14 olmuş; 9 şüpheli ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

SAVCILIK İTİRAZ ETTİ 

Soruşturma kapsamında Cumartesi günü 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Gürsel Yılmaz, Yeşim Altınkalem Dalkıran ve tutuklanan şüpheli Ahmet Gün’ün kızları Beyzanur Gün ile Ceydanur Gün’ün serbest bırakılmalarına itiraz etti. 


Dilan Polat Engin Polat

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