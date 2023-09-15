Cezaevinden izinli çıkıp, birlikte yaşadığı kadını öldüren erkek yakalandı: Emniyet'te pişkin savunma...

Konya'da 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan hükümlü bulunduğu açık cezaevinden izinli çıktıktan sonra birlikte yaşadığı Damla Dakım'ı (25) bıçaklayarak öldüren Neşet Güneş, polis tarafından yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 15.09.2023 - 17:46
Cezaevinden izinli çıkıp, birlikte yaşadığı kadını öldüren erkek yakalandı: Emniyet'te pişkin savunma...
Abone Ol google-news

Merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde Neşeli Sokak'ta dün saat 22.00 sıralarında 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 8 yıldır hükümlü olduğu cezaevinden pazartesi günü izinli çıkan Neşet Güneş, birlikte yaşadığı Damla Dakım ile telefondaki mesaj nedeniyle tartıştı.

GÖĞSÜNDEN, BOYNUNDAN VE SIRTINDAN YARALADI

Tartışmanın büyümesi üzerine Güneş, mutfaktan aldığı bıçakla saldırdığı Damla Dakım'ı göğsünden, boynundan ve sırtından yaraladı. Dakım kanlar içinde yere yığılırken, Neşet Güneş ise kaçtı.

KADIN KURTARILAMADI

Gürültü ve yardım çığlıkları üzerine komşuları 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Damla Dakım, kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Damla Dakım'ın cenazesi bugün aynı mahallede Atabey Mezarlığı’na defnedildi. 

PİŞKİN SAVUNMA

Olayın ardından çalışma başlatan polis, kısa süre sonra Güneş'i yakalandı. Emniyet'teki ifadesinde Damla Dakım’ı kendisini aldattığı için öldürdüğünü öne süren Neşet Güneş, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Player Alanı
konya

İlgili Haberler

Eski kız arkadaşını öldüren katil cezaevinden kaçtı

Eski kız arkadaşını öldüren katil cezaevinden kaçtı
Cezaevinden firar eden terör sanığı eski asker yakalandı

Cezaevinden firar eden terör sanığı eski asker yakalandı
Cezaevinden izinli çıktı, girdiği denizde boğuldu

Cezaevinden izinli çıktı, girdiği denizde boğuldu

En Çok Okunan Haberler