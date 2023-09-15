Cezaevinden izinli çıkıp, birlikte yaşadığı kadını öldüren erkek yakalandı: Emniyet'te pişkin savunma...

Yayınlanma: 15.09.2023 - 17:46

Güncelleme: 15.09.2023 - 17:47

Merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde Neşeli Sokak'ta dün saat 22.00 sıralarında 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 8 yıldır hükümlü olduğu cezaevinden pazartesi günü izinli çıkan Neşet Güneş, birlikte yaşadığı Damla Dakım ile telefondaki mesaj nedeniyle tartıştı.

GÖĞSÜNDEN, BOYNUNDAN VE SIRTINDAN YARALADI

Tartışmanın büyümesi üzerine Güneş, mutfaktan aldığı bıçakla saldırdığı Damla Dakım'ı göğsünden, boynundan ve sırtından yaraladı. Dakım kanlar içinde yere yığılırken, Neşet Güneş ise kaçtı.

KADIN KURTARILAMADI

Gürültü ve yardım çığlıkları üzerine komşuları 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Damla Dakım, kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Damla Dakım'ın cenazesi bugün aynı mahallede Atabey Mezarlığı’na defnedildi.

PİŞKİN SAVUNMA

Olayın ardından çalışma başlatan polis, kısa süre sonra Güneş'i yakalandı. Emniyet'teki ifadesinde Damla Dakım’ı kendisini aldattığı için öldürdüğünü öne süren Neşet Güneş, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.