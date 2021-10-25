Cezaevinden izinli çıkmıştı: Sokak ortasında vuruldu

Malatya'da cezaevinden izinli çıkan bir kişi, tartıştığı husumetlisi tarafından ayağından tabancayla vurularak yaralandı. Hapishaneden izinli olarak çıkan hükümlü hastaneye kaldırılırken olay sonrası kaçan husumetlisi ise yakalanarak gözaltına alındı.

(İHA)
25 Ekim 2021 Pazartesi, 20:20
Cezaevinden izinli çıkmıştı: Sokak ortasında vuruldu
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Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Salköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cezaevinden izinli olarak çıkan A.Ç., husumetlisi H.T.Ü. ile Desenli Sokak'taki otoparkın önünde karşılaştı. 

KAVGA ÇIKTI

Birbirlerine küfür eden ikili arasında kavga çıktı. H.T.Ü., tabanca ile A.Ç.'yi ayağından vurarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı şahsı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. 

GÖZALTINA ALINDI

Olay yerinde inceleme yapan polis ise çöp konteyneri içerisinde bir adet boş kovan buldu. Olayın şüphelisi H.T.Ü. kısa sürede yakalayarak gözaltına alındı. Olayda kullanılan suç aletini bölgede bulunan bir sokağa attığını belirten H.T.Ü. polis merkezine götürülürken, tabancanın bulunması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.


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