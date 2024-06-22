Cezaevinden izinli olarak çıkıp hırsızlık yaptı

Aydın’ın Efeler ilçesinde Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndan izinli olarak çıkan ve bir evden hırsızlık yapan şahıs jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 22.06.2024 - 10:01
Cezaevinden izinli olarak çıkıp hırsızlık yaptı
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Kardeşköy Mahallesi’nde ikamet eden bir şahsın ikametinde bulunan yaklaşık 15 bin TL değerinde bir adet cep telefonu kimliği belirsiz kişi yada kişilerce çalındı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri hırsızlık olayının aydınlatılması ve şüpheli yada şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonucunda hırsızlık şüphelisi M.E.O.’nun başka bir suçtan Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunduğu ve izinli olarak çıktığı tespit edildi. M.E.O. jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanırken, çalınan cep telefonu da sahibine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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