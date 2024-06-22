Cezaevinden izinli olarak çıkıp hırsızlık yaptı
Aydın’ın Efeler ilçesinde Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndan izinli olarak çıkan ve bir evden hırsızlık yapan şahıs jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.
Kardeşköy Mahallesi’nde ikamet eden bir şahsın ikametinde bulunan yaklaşık 15 bin TL değerinde bir adet cep telefonu kimliği belirsiz kişi yada kişilerce çalındı.
112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri hırsızlık olayının aydınlatılması ve şüpheli yada şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonucunda hırsızlık şüphelisi M.E.O.’nun başka bir suçtan Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunduğu ve izinli olarak çıktığı tespit edildi. M.E.O. jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanırken, çalınan cep telefonu da sahibine teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Çocuk doğru söylüyor, Diyanet’in görüşü de bu şekilde’
- 3.500 yıllık Mısır mumyasından Simpsons karakteri çıktı
- Fatih Terim'den Arda Güler iddiası!
- Başörtüsü ve dini bayramlar yasaklandı!
- AKP'li başkan karakolda MHP’lilere silah çekti
- Yılmaz Özdil’den Özgür Özel’e: Özür dileyene kadar…
- 'Geçen yıl 3 albay arkadaşımızı dövdüler'
- Skandal paylaşımları ortaya çıktı!
- Premier Lig devinden Arda Güler hamlesi!
- Diyarbakır ve Mardin yangınında can kaybı 12'e yükseldi