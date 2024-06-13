Muğla merkezli hayvan hırsızlığı operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Yayınlanma: 13.06.2024 - 19:56

Güncelleme: 13.06.2024 - 19:56

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Milas ilçesinde hayvan hırsızlığı şikayeti üzerine soruşturma başlattı.

6 ay süren takibin ardından Muğla ve Aydın'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin evleri ile eklentilerinde yapılan aramalarda, 3 çift sahte plaka, 3 ruhsatsız av tüfeği ve tüfeklere ait çok miktarda kartuş, suçtan elde edildiği değerlendirilen 40 bin lira, 9 cep telefonu, 6 kullanılmamış hayvan kulak küpesi, 19 kullanılmış hayvan kulak küpesi ile 2 büyükbaş hayvan ele geçirildi.

Şüpheliler jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.