Muğla merkezli hayvan hırsızlığı operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Muğla ve Aydın'da düzenlenen eş zamanlı hayvan hırsızlığı operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 13.06.2024 - 19:56
Muğla merkezli hayvan hırsızlığı operasyonu: 3 kişi tutuklandı
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Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Milas ilçesinde hayvan hırsızlığı şikayeti üzerine soruşturma başlattı.

6 ay süren takibin ardından Muğla ve Aydın'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin evleri ile eklentilerinde yapılan aramalarda, 3 çift sahte plaka, 3 ruhsatsız av tüfeği ve tüfeklere ait çok miktarda kartuş, suçtan elde edildiği değerlendirilen 40 bin lira, 9 cep telefonu, 6 kullanılmamış hayvan kulak küpesi, 19 kullanılmış hayvan kulak küpesi ile 2 büyükbaş hayvan ele geçirildi.

Şüpheliler jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.


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