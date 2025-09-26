Cumhuriyet Gazetesi Logo
Cezaevinden tahliye edilmişti... 11 gündür haber alınamıyor!

Cezaevinden tahliye edilmişti... 11 gündür haber alınamıyor!

26.09.2025 14:13:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Cezaevinden tahliye edilmişti... 11 gündür haber alınamıyor!

Mardin’de Davut Gültekin, 16 Eylül’de cezaevinden tahliye olan oğlu Nurullah Gültekin’den 11 gündür haber alamadığı gerekçesiyle emniyet ve savcılığa kayıp ihbarında bulundu.

Mardin Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir fabrikada işçi olarak çalışan Nurullah Gültekin (27), iddiaya göre; evli bir kadına ‘Senden hoşlanıyorum’ diye mesajı attı. Gültekin, şikâyet üzerine hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 8 Eylül’de gözaltına alınarak tutuklandı. Gültekin, avukatının itirazı üzerine 16 Eylül’de tutuksuz yargılanmak üzere bulunduğu cezaevinden tahliye edildi.

Babası Davut Gültekin (50), tahliye olan oğlundan 11 gündür haber alamadığı gerekçesiyle emniyet ve savcılığa kayıp ihbarında bulundu. Nurullah Gültekin’in bulunması için çalışma başlatıldı.

"HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORUZ"

Oğlunun hayatından endişe ettiğini belirten Davut Gültekin, şöyle konuştu:

“Tahliye olduğu gün sabah Kızıltepe’de taziyedeydik, akşam eve geldik. Eve döndükten sonra oğlumun tahliye haberini öğrendik. Ama oğlum gelmedi. 11 gündür oğlum kayıptır, hiçbir şekilde ulaşamadık. Artık hayatından endişe ediyoruz. Sağ mı, ölü mü bilmek istiyoruz. Emniyet ve savcılığa kayıp ihbarında bulunduk, henüz bir iz yok. Tek isteğimiz, bir an önce bulunması ve eve dönmesi.”

Image

İlgili Konular: #kayıp #CEZAevi #mardin #Tahliye

İlgili Haberler

2 gündür haber alınamıyordu: Uçurumda ölü bulundu!
2 gündür haber alınamıyordu: Uçurumda ölü bulundu! Sivas'ta 2 gündür kayıp olarak aranan 77 yaşındaki Ali Rıza Kılıç, köy yakınlarında uçurumdan düşmüş halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.
11 gündür haber alınamayan şahıs peribacalarında ölü bulundu: 1 gözaltı
11 gündür haber alınamayan şahıs peribacalarında ölü bulundu: 1 gözaltı Nevşehir’in Avanos ilçesinde 11 gündür haber alınamayan Azerbaycan uyruklu şahıs, peribacaları arasında ölü olarak bulundu. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Haber alınamıyordu: Genç erkek, evinde ölü bulundu
Haber alınamıyordu: Genç erkek, evinde ölü bulundu Uşak’ta kendisinden haber alınmayan genç, annesi tarafından evinde ölü olarak bulundu.