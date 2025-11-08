Cezaevinden yönetilen suç örgütüne operasyon: 13 gözaltı

İstanbul'da, organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyon sonucunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Anadolu Yakası'nda faaliyet gösteren ve liderliğini cezaevinde hükümlü bulunan Temel A.'nın yaptığı iddia edilen örgüte yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

13 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda, 'nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silahlı tehdit' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarına karıştığı tespit edilen 15 şüpheliden 13'ü operasyonla yakalandı. Diğer iki şüphelinin yakalanması için ise çalışmaların devam ettiği bildirildi.