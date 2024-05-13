Cezayirlioğlu’nun açtığı davada beklenen ‘bilirkişi raporu’ için ek süre kararı verildi

Yayınlanma: 13.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 13.05.2024 - 04:00

Erzincan İliç’te ABD ve Kanada ortaklı SSR Mining ve yerli ortağı Çalık Holding tarafından işletilen Anagold Madencilik’in Çöpler altın madeninde 13 Şubat‘ta yaşanan maden faciasında dokuz işçi toprak altında kaldı. Şu ana kadar dört işçinin cansız bedenine ulaşıldı, beş işçi için ise arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Yaşanan faciayla ilgili yargı süreci devam ederken söz konusu madene ilişkin daha önce açılan çok sayıda dava da devam ediyor. Anagold’a karşı yürüttüğü çevre mücadelesiyle bilinen Sedat Cezayirlioğlu’nun açmış olduğu dava da bunlardan yalnızca bir tanesi. Cezayirlioğlu, 7 Ekim 2021 tarihinde, Çöpler Kompleks madeni 2. kapasite artışı ve flatasyon tesisi projesi için verilen “çevre etki değerlendirmesi (ÇED) olumlu” kararına karşı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na karşı bir dava açtı.

‘İLAVE BELGE İSTENDİ’

Bu dava kapsamında madenin önlemi ve insan sağlığına olumsuz etkilerine değinen Cezayirlioğlu, madenin faaliyetlerinin durdurulmasını istiyor. Konuya ilişkin Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan Cezayiroğlu, daha önce mahkemenin birçok kez ek süre talep edildiğini hatırlatarak mahkemeye sunulacak raporun sürece dair önemli olduğunu söyledi. Dava kapsamında 10 Mayıs’ta mahkeme bilirkişi raporuna ilişkin 30 günlük ek süre verilmesine karar verdi. Kararda raporun hazırlık süreci henüz tamamlanmamışken maden sahasında kaza meydana geldiği ve bu nedenden dolayı raporun hazırlanabilmesi için ilave bilgi ve belgelere ihtiyaç duyulduğuna vurgu yapıldı. Mahkemenin 10 Mayıs tarihli kararında, 16 Nisan tarihinde verilen ek sürenin ardından son kez 30 günlük bir ek süre daha verildiği belirtildi.

