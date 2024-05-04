82 gün sonra acı haber: İliç'te toprak altında kalan işçilerden ikisi daha son yolculuğuna uğurlandı
Erzincan’da İliç’te yaşanan maden faciasında toprak altında kalan iki işçinin cansız bedenlerine, 82 gün sonra ulaşıldı. Ramazan Çimen ve Kenan Öz isimli işçiler, bugün düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.
Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen heyelanın ardından toprak altından çıkarılan işçiler Ramazan Çimen ve Kenan Öz'ün cenazeleri toprağa verildi.
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morgundan yakınlarınca alınan cenazeler, ilçedeki Yusuf Ziya Demir Camisi'ne getirildi.
Törene, işçilerin aileleri ve yakınlarının yanı sıra Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Veysel Yanık, İliç Kaymakamı Meriç Dinçer, İliç Belediye Başkanı Mehmet Elçi, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR
İl Müftüsü Muharrem Gül'ün kıldırdığı namaz sonrasında Çimen ve Öz'ün cenazeleri ilçe mezarlığına götürüldü. Vali Aydoğdu, işçilerin yakınlarının koluna girerek bir süre cenaze aracının arkasından yürüdü. Ardından cenazeler gözyaşları arasında defnedildi.
NE OLMUŞTU?
Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında 9 kişi kaybolmuş, 5 Nisan'da Uğur Yıldız'ın ve 19 Nisan'da Adnan Keklik'in cenazesine ulaşılmıştı.
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