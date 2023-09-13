Change.org'da kampanya: Bolu’da 14 kızıl geyiğin para için öldürülmesine 'dur' diyelim!
Kıbrıscık’taki 3 kızıl geyik için 120 bin, Mudurnu Sırçalı’daki 4 kızıl geyik için 104 bin, Seben Merkez’deki 4 kızıl geyik için 104 bin ve Seben Taşlıyayla’daki 3 kızıl geyik için 80 bin lira avlanma ücreti belirlendi.
Tarım ve Orman Bakanlığı nesli tükenme tehlikesi altında olan Bolu’daki 14 kızıl geyiğin 408 bin lira karşılığında avına izin verdi.
“Başka bir canlıyı öldürmenin turizmi, ihalesi, sporu, hobisi olamaz” diyen Nadir Gürkan Yetkin change.org’da, geyikler için harekete geçti ve bir kampanya başlattı.
Başlatılan imza kampanyasında şu ifadeler yer aldı:
“Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, '2023-2024 Av Yılı Av Turizmi Uygulama Talimatı Ek Karar'ını yayımladı. Kararda 31 Mart 2024 tarihine kadar uygulanacak avcılık talimatları verildi.
Ek karar kapsamında 9. Orman Bölge Müdürlüğü içerisinde yer alan Bolu’da da kızıl geyik avına izin verildiği görüldü. Mudurnu Sırçalı, Kıbrıscık, Seben Merkez ve Seben Taşlıyayla bölgelerinde toplamda 14 kızıl geyiğin avına, ücret karşılığı izin verilecek.
Kıbrıscık’taki 3 kızıl geyik için 120 bin, Mudurnu Sırçalı’daki 4 kızıl geyik için 104 bin, Seben Merkez’deki 4 kızıl geyik için 104 bin ve Seben Taşlıyayla’daki 3 kızıl geyik için 80 bin lira avlanma ücreti belirlendi.
Başka bir canlıyı öldürmenin turizmi, ihalesi, sporu, hobisi olamaz. Bolu’daki kızıl geyik katliamını durdurun. Kararı geri çekin!”
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