Hayrettin-i Tokadi Türbesi'nde anahtarı kaybolunca... Birbirlerine girdiler!

Yayınlanma: 06.09.2023 - 17:23

Güncelleme: 06.09.2023 - 17:38

Bolu'da merkeze bağlı Elmalık köyü mevkiinde bulunan Hayrettin-i Tokadi Türbesi'nde sabah saatlerinde yumruklu ve sopalı kavga yaşandı.

ŞİKÂYETÇİ OLMADILAR!

Edinilen bilgiye göre; türbeye ziyaret için gelen bir kişi, ev ya da işyeri anahtarını kaybedip yetkililerden yardım istedi. Bir süre sonra, adı öğrenilemeyen kişi, türbe görevlisinin yanına gidip yeniden anahtarını sordu. Görevli, anahtar için hoparlörlerden anons yapıldığını ve bulununca haber verileceğini söyledi. İkili arasında tartışma başladı. Tartışma, daha sonra yumruklu ve sopalı kavgaya dönüştü.

Diğer görevlilerin ve anahtarını kaybeden kişinin yakınlarının da karışmasıyla kavga büyüdü. Taraflar birbirlerine tekme, yumruk ve sopalarla saldırdı. Bu sırada, türbeyi ziyaret etmeye gelen bir yurttaş, kavgayı sonlandırmak için belindeki tabancayı çıkarıp havaya 2 el ateş açtı.

Türbeyi ziyarete gelen diğer yurttaşların da müdahalesiyle kavga sonlandırıldı. Taraflar birbirinden şikâyetçi olmadı.