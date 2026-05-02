1 Mayıs'ta son durum: Gözaltına alınan 576 kişi serbest bırakıldı

ÇHD İstanbul Şubesi 1 Mayıs Kriz Masası, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile öncesindeki operasyonlarda yaşanan gözaltı süreçlerine dair güncel durum raporunu yayımladı.

2 Mayıs 2026 saat 07.30 itibarıyla paylaşılan verilere göre, 1 Mayıs'ta gözaltına alınan 576 kişinin tamamı serbest bırakıldı. 28 Nisan'daki operasyonlarda gözaltına alınanlardan ise 14'ü tutuklandı.

1 MAYIS GÖZALTILARINDA SON DURUM

Raporda öne çıkan ayrıntılar şu şekilde:

1 Mayıs günü gözaltına alınan toplam 576 kişinin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Boğaziçi Köprüsü'nde gözaltına alınan 46 kişi haricindeki tüm şahıslar, sabah saat 07.00 itibarıyla serbest bırakıldı.

KÖPRÜDE GÖZALTINA ALINANLAR DA SERBEST

Boğaziçi Köprüsü'nden gözaltına alınan 46 kişinin tamamının kolluk ifade işlemleri sabah 08.00 sularında sona erdi.

Bu kişilerin gün içerisinde mevcutlu olarak Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne çıkarılacağı bildirildi ancak son gelişme ile mevcutlu olarak tutulan 46 kişinin hastaneden direkt serbest bırakıldığı duyuruldu.

Böylece 1 Mayıs’ta Taksim Meydanı'nda olmak istedikleri için gözaltına alınanan 576 kişinin tamamı serbest bırakılmış oldu.

28 NİSAN OPERASYONLARI: 14 TUTUKLAMA, 9 EV HAPSİ

ÇHD raporunda, 1 Mayıs öncesi 28 Nisan Salı günü sabaha karşı gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili adli süreçlere de yer verildi:

Gözaltına alınan toplam 47 kişiden 23'ü, 1 Mayıs sabahı adliyeye sevk edildi. Bu kişilerden 14'ü tutuklanırken, 9'u hakkında ev hapsi kararı verildi.

Aynı operasyon kapsamında gözaltına alınan geriye kalan 24 kişinin tamamı, 1 Mayıs günü emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilmeksizin serbest bırakıldı.