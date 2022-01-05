ÇHD davasında 8 yıl sonra açıklandı: 'Fethullahçı çetenin ürettiği deliller'

05 Ocak 2022 Çarşamba, 12:30

Aralarında Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) ve Asrın Hukuk Bürosu üyelerinin de bulunduğu 21 avukatın yargılandığı davada, sekiz yıldır “varlığı, geçerliliği” tartışma konusu olan “dijital deliller”in ilk kez mahkemeye getirildiği açıklandı.

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün devam edilen davada, Mahkeme Başkanı, “6 hard disk, 3 DVD ve 2 CD’den oluşan dijital delillerin” bir gün önce ulaştığını açıkladı.

“FETHULLAHÇI ÇETENİN ÜRETTİĞİ DELİLLER”

Duruşmada söz alan avukat İlhan Cihaner, dijital delillerin altındaki imzanın, FETÖ davası kapsamında tutuklanan ve Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 45 yıl hapis cezasına mahkûm edilen eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanı Ramazan Akyürek’e ait olduğunu belirtti.

İlhan Cihaner, “Fethullahçı çetenin ürettiği dijital delillerin köküne gidilerek araştırılmasını” talep etti.

“GİZLİ TANIKLAR GERÇEK İNSAN DEĞİL”

Davada yaklaşık altı yıldır tutuklu olarak yargılanan eski ÇHD Başkanı avukat Selçuk Kozağaçlı ise gizli tanıkların gerçek kişiler olmadığını öne sürdü. Kozağaçlı, Gizli tanık Kanarya kim, gelsin burada ötsün! Gizli tanıklar mahkemeye getirilemiyor, çünkü bunlar 'gerçek insan' değil!" dedi.

Kozağaçlı devamında, “Savcı isterse bir dilekçeden vazgeçebilir, bir talepte bulunur, bunu değiştirebilir, bir mütalaa verir, bunu da değiştirir. Tamam kabul fakat iddianame savcılığı bu dosyaya 13 tane tanık bildirmiş. Bu 13 tanıktan duruşma savcısı kendi isteğine göre vazgeçebilir mi” ifadelerini kullandı.