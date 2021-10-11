ÇHD üyesi avukat Fatih Gökçe ‘yönergeye’ ulaşmak için 2.5 yıldır mücadele veriyor

11 Ekim 2021 Pazartesi, 04:00

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi Fatih Gökçe siyasi nedenlerle yargılanan tutuklu, hükümlülerin hastaneye, adliyeye ya da cezaevi dışına çıkacakları zaman normal ring yerine tekli ring denilen bölmeli ring araçlar ile sevk edilmeleri ile ilgili yönergeye ulaşmak için Adalet Bakanlığına ve CİMER’e başvuru yaptı. Gökçe’nin talebini “yönerge yayımlandı” diyerek reddeden bakanlık ve CİMER’ i mahkeme yalanladı.

Avukat Gökçe ring araçları ile ilgili yönergeye ulaşmak için 2 buçuk yıldır mücadele veriyor. Gökçe’nin CİMER üzerinden yaptığı bilgi edinme başvurusu, “Kurum ve kuruluşların, kamuoyunu ilgilendirmeyen ve sadece kendi personeli ile kurum içi uygulamalarına ilişkin düzenlemeler hakkındaki bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkının kapsamı dışındadır” denilerek reddedildi.

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’na itiraz eden Gökçe, “Kurul da başvurumdan tam 1.5 yıl sonra başvuruya konu yönergenin daha önce resmi gazete ve diğer yerlerde yayımlandığını iddia ederek başvurumun reddine karar vermiştir. Oysaki bu yönerge herhangi bir yerde yayımlanmadı. Zaten yayımlanmış olsa ben neden böyle başvuru yapayım?” dedi.

Gökçe, Ankara 23. İdare Mahkemesi’ne dava açtı. Mahkeme, yönergenin herkesi ilgilendiren muhtevası olduğunu ve bir yerde de yayımlanmadığını söyleyerek davanın kabulüne karar verdi.

‘BAKANLIK SUÇ İŞLİYOR’

Gökçe, “Bu karar üzerine Adalet Bakanlığı’na yeniden başvuruda bulundum. Ancak bunun da üzerinden yaklaşık iki ay geçmesine rağmen cevap verilmedi. Yaklaşık 2.5 yıldır pek çok mağduriyete neden olan bir konuda mahkeme kararına rağmen bu mağduriyete dayanak olduğunu düşündüğümüz yönerge tarafıma kasıtlı olarak verilmiyor. Bakanlık tarafından konu sürüncemede bırakılarak açıkça suç işleniyor” dedi.