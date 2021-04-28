ÇHD davasından hükümlü avukat Süleyman Gökten'e F Tipi Cezaevi’nde görüşme engeli getirildi

28 Nisan 2021 Çarşamba, 04:00

Avukat Süleyman Gökten, “Görüşmeci hakkım engellendiği için 6 yaşındaki kızımı göremiyorum. Hem beni hem kızımı cezalandırıyorlar” dedi. Avukat Süleyman Gökten’e yargılandığı ÇHD davasında “örgüt üyeliği” suçunu işlediği iddiasıyla 10 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Yargıtay 16. Ceza Dairesi Gökten ile birlikte 14 avukatın cezasını onamıştı.

Gazetemize mektup göndererek yaşadığı hak ihlalinini yazan avukat Gökten ziyaretçi hakkının yok edildiğini söyledi. Tekirdağ İnfaz Hâkimliği’ne itiraz eden Gökten görüş hakkının “sınırsız ve süresiz yasaklanmasının kanunda olmadığını” dile getirdi. Gökten, cezaevi idaresi ve gözlem kurulunun, “tespit edilen bu üç kişilik arkadaş listesindeki kişilerin güvenlik nedeniyle ziyaret yaptırılmamasına” karar verdiğini aktardı. Gökten, “İdare şimdiye kadar almış olduğu tüm kararlarda gerekçe niyetine kanun ve yönetmelik maddesini alt alta yazar ve öyle karar verirdi. Bu kararda ise hiçbir madde yazılmamıştır. Bu da verilen kararın kanunsuz ve keyfi olduğunu açıkça göstermektedir” dedi.

‘SOMUT OLAYA DAYANMIYOR’

Cezaevi idaresinin kendisi veya görüşmecileri hakkında aldığı yasak kararının somut bir olaya dayandırmadığını dile getiren Gökten, “Ziyaretçilerim görüşmeci kabul edilmeden önce kolluk tarafından araştırılmıştır. Araştırma sonucunda ziyaretçi olarak kabul edilmişlerdir. Ziyaretçilerimden biri Pervin Gürses ve 6 yaşındaki kızım İdil. Pervin Gürses eski eşimin annesi, kızım şu an onunla kalıyor. İdil’i görüşe Gürses getiriyor ve içeriye birlikte giriyorlar. 3 görüşçüm süresiz tamamen yasaklandığı için Pervin Gürses dolayısıyla 6 yaşındaki kızım İdil’de gelemeyecek. Bu, kızımı görememem demek. Bu şekilde hem beni hem de kızımı cezalandırıyorlar. Bu karar anayasanın 2, 5, 10, 13 ve 17. maddelerine aykırıdır” dedi.