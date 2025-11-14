CHP, 39. Olağan Kurultayı’nı üç ana başlıkta planlıyor: Mücadele, adalet ve iktidar vurgusu

Ay sonunda 39. Olağan Kurultayı’nı tamamlamaya hazırlanan CHP’de parti kurmayları; partiye yönelik operasyonların, milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması için verilen fezlekelerin ya da Cumhurbaşkanı Adayları Ekrem İmamoğlu ile ilgili hazırlanan iddianamenin mevcut programlarını etkilemeyeceğini söylüyor.

CHP’nin her hafta çarşamba İstanbul’un bir ilçesinde ve her hafta sonu Türkiye’nin farklı bir ilinde yaptığı mitinglerin devam edeceğini söyleyen kurmaylar, CHP lideri Özgür Özel’in bu pazar günü Kilis’te olacağını aktarıyor. Partinin yeni programı için gelecek hafta yapılması düşünülen tanıtım toplantısının da planlamalarının sürdüğü belirtiliyor.

Partinin 28-30 Kasım tarihlerinde yapacağı kurultayında ise son dönemdeki operasyonlara karşı mücadele vurgusunun yanında, “iktidar ve adalet” temalı sloganlar olacağı belirtiliyor. Bu kapsamda CHP lideri Özel’e bazı sloganlar sunulduğu ve bunların değerlendirildiği aktarılıyor. Kurmaylar “Ana teması iktidar, mücadele, adalet olan sloganlar hazırladık. Bu çerçevede kurultayımızı gerçekleştireceğiz” diyor.

‘SALDIRILARIN BİR ÜST AŞAMASI’

Öte yandan; CHP’de İmamoğlu hakkındaki iddianame için “Bize olan saldırıların bir üst aşaması ama beklemediğimiz bir şey değil. İktidar ‘Gitmemem lazım’ diyor. Bu yüzden hem partiye hem adayımıza yönelik saldırılar sürüyor. Ama biz ‘Yargılamak için iddianameyi bekliyoruz’ diyorduk. Buna göre çalışmalarımıza devam edeceğiz” yorumları yapılıyor.

Bu kapsamda CHP’nin bundan sonraki etkinliklerinde İBB’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetimindeki döneminde konuşulan bazı yolsuzluk iddialarını yeniden gündeme getireceği, eski dönemden görüntüler eşliğinde kamuoyuyla yeniden paylaşılacağı belirtiliyor.